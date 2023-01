HCL-Präsidium trifft mutige Entscheidung

Plus Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg wählt in der Krise einen ungewöhnlichen Weg. Mutig, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Wenn es, egal in welcher Sportart, bei einer Mannschaft nicht läuft, ist es als Erstes der Trainer, der seinen Hut nehmen muss. Anders beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg. Obwohl man weit vom ausgegebenen Ziel, der Teilnahme an den Pre-Play-offs entfernt ist, hält das Präsidium an Coach Sven Curmann fest. Ein ungewöhnlicher Weg - ob es der richtige ist, wird sich, wie bei vielen Dingen, erst im Nachhinein zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen