Heimat-Check: Ein spannendes Stimmungsbild für den Kreis Landsberg

Über 2300 Menschen bewerten den Kreis Landsberg beim Heimat-Check. Die Ergebnisse genügen nicht wissenschaftlichen Kriterien, aber der erste Realitätscheck gibt ihnen recht.

Weder himmelhochjauchzend noch deprimiert lassen einen die Ergebnisse des Heimat-Checks zurück. Der Landkreis Landsberg hat seine Vorzüge und Nachteile, das verdeutlicht die Umfrage.