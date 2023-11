Im Sportbereich sollte sich einiges tun

Plus Die Sportlerehrung zeigt, wie wichtig Sport in der Region Landsberg ist. Doch Sport muss noch wichtiger werden, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Ehrenamtlichen, die bei der Sportlerehrung im Landratsamt ausgezeichnet wurden, beeindrucken durch ihren Einsatz und ihr Engagement. Der Abend zeigt eindrücklich, dass der Breitensport, aber auch der Leistungssport, zwischen Ammersee und Lech lebt. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich unsere Bevölkerung zu wenig bewegt. Gerade einmal ein Viertel erfüllt die WHO-Empfehlungen zur körperlichen Aktivität. Doch wie bringt man die Menschen in Bewegung?

Der Sportunterricht in der Schule ist natürlich strategisch besonders wichtig, aber derzeit weit von empfohlenen, gesunden Bewegungszeiten entfernt. Also liegt es auch in der Verantwortung der Familien, außerschulische sportliche Aktivitäten ihrer Kinder oder Enkel zu ermöglichen. Die Schule allein, so viel ist klar, kann das Problem der Inaktivität derzeit genauso wenig allein lösen wie der organisierte Sport.

