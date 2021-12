Intel und Steico: Politiker müssen nicht neutral sein

Kein einfaches Jahr liegt hinter uns. Und Prognosen aufs neue Jahr wagt schon lange keiner mehr. Auch politisch war das Jahr interessant und machte deutlich, welchen Führungsstil so mancher Politiker hat, aber auch wie rau der Ton in unserer Gesellschaft inzwischen geworden ist. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Kein einfaches Jahr, das wir hier zu bewältigen hatten. Das gilt auch für die Politik und die Personen, die damit befasst sind. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) geht sehr offensiv mit vielen Dingen um. Er meldet sich häufig in Sachen Corona zu Wort und hat auch zu Intel eine klare Meinung. Das ist nicht immer diplomatisch und er eckt an. Warum aber sollte ein Politiker neutral sein, wie viele Bürger in Leserbriefen fordern? Im Gegenteil, er sollte zu Projekten stehen und offen sagen, was er denkt und nicht im stillen Kämmerlein seine Entscheidungen forcieren. Nur so ist seine Arbeit transparent und man kann ihn wiederwählen oder auch nicht.

Baumgartl agiert anders als Eichinger

In der Stadt Landsberg sieht man, dass es auch anders geht als bei Eichinger. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist kaum in der Öffentlichkeit präsent und sagt selten in den öffentlichen Sitzungen klar, was sie zu Projekten denkt. Das war in Sachen Bayertor so und man darf gespannt sein, wie es beim Inselbad werden wird. Viele ihrer Wählerinnen und Wähler würden sich ein deutlicheres Auftreten wünschen und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit. Und das formulieren viele Bürger gegenüber unserer Zeitung – sie sind enttäuscht, dass Baumgartl, wenn sie sie kontaktieren, entweder oft gar nicht oder nur über die Pressestelle antwortet. Unterschiedlicher als bei Eichinger und Baumgartl können Führungsstile also nicht sein.

Auch unter den Landsberger Bürgerinnen und Bürgern werden die Diskussionen härter, aggressiver geführt. Meist, wenn es um Corona geht. Und es gibt viele Entscheidungen, die zu überdenken sind. Beispielsweise die 2G-Regelung in Bekleidungsgeschäften, die jetzt gekippt wurde. Oder warum man an Silvester draußen nicht feiern darf, die Montags-Spaziergänge, die die ganze Straße ausfüllen, aber erlaubt sind. Das versteht nun wirklich nicht jeder. Mein Vorsatz für das nächste Jahr: Mich nicht mehr über Menschen, die diese Pandemie leugnen, aufregen. Denn es gibt viele Meinungen – auch über das Impfen, aber das Leugnen dieser Pandemie ist die Absurdeste. Allerdings sollte man weiterhin versuchen, möglichst viele davon zu überzeugen, sich gut gegen diese Krankheit zu schützen. Und hier gilt: Impfen und testen. Und zwar nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die Geimpften. Das bietet für die Zukunft wohl den besten Schutz.

Die Angst vor der Impfung

Dass Menschen Angst vor Spritzen und Impfungen haben, ist normal. Aber bei bestimmten Krankheiten gibt es nur diese Rettung. Die Impfung beispielsweise bei Kinderlähmung. Wie viel Leid wurde damit vermieden. Wie es jetzt dazu kommen konnte, dass ein Impfstoff, der Leben rettet, plötzlich von vielen als die eigentliche Gefahr angesehen wird, ist unverständlich. Vielleicht hätte man viel früher mehr aufklären und die Menschen mit den Gefahren dieser Krankheit vertraut machen müssen. Oder leugnen einige die Pandemie, weil es etwas gibt, was es nicht geben darf? Was also bleibt, ist die Hoffnung, dass viele sich schützen.

Wir hoffen, Sie kommen alle gut und gesund ins neue Jahr und auf ein besseres 2022!

