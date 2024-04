Kauferings Floorballer belohnen sich für ihre Moral

Plus Der Klassenerhalt in der 1. Floorball-Bundesliga ist für die Red Hocks Kaufering wichtig. Ein Kommentar von Margit Messelhäuser.

Wie bitter wäre das gewesen, wenn die Floorballer der Red Hocks Kaufering ausgerechnet in der Jubiläumssaison aus der 1. Bundesliga abgestiegen wären. Doch das Team des Trainerduos Daniel Nustedt/Christoph Huber hat über die gesamte Punktrunde hin tolle Moral bewiesen und sich am Ende in einem Herzschlagfinale dafür belohnt. Dass die Red Hocks auch in ihre 11. Bundesliga-Saison gehen werden, ist für die Abteilung wichtig und für die Sportlandschaft im Landkreis.

Vor 20 Jahren wurde die Abteilung gegründet und hat einen beeindruckenden Weg hinter sich gebracht. Die Red Hocks glänzen aber nicht mit der ersten Mannschaft: Auch im Nachwuchs wird hart und erfolgreich gearbeitet. Die Sportart ist inzwischen im Landkreis etabliert und lockt regelmäßig zahlreiche Zuschauer zu den Heimspielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen