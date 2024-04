Klinikreform: Die finanzielle Schieflage beenden

Plus Das Landsberger Klinikum ist auf einem guten Weg. Wären da nicht die Pläne des Gesundheitsministers.

Die Krankenhaus-Landschaft in Deutschland steht vor einem Umbruch. Geht es nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dann wird es eine deutliche Spezialisierung geben. Doch ist das wirklich der richtige Weg? Gefährdet er nicht auch ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung wie das Landsberger Klinikum?

Lauterbachs Pläne sind aktuell noch Zukunftsmusik. In vielen Krankenhäusern werden sie wohl gar nicht mehr umgesetzt, weil es sie schlichtweg nicht mehr geben wird. Schon jetzt bezeichnet Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach die wirtschaftliche Situation der bayerischen Krankenhäuser als alarmierend. Sie benötigen finanzielle Ausgleichszahlungen für steigende Löhne und Materialkosten. Eine richtige Forderung, die auch Landsbergs Klinikchef Marco Woedl stellt.