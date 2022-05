Kröten-Rettung: Pürgen zeigt, wie es geht

Plus An der Baustelle für die Umfahrung von Lengenfeld müssen Kröten gerettet werden. Die Gemeinde Pürgen erledigt das vorbildlich, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Was müssen sich die Bauhofmitarbeiter einer Stadt oder einer Gemeinde nicht alles über das Jahr anhören. Im Winter räumen sie zu spät, im Sommer mähen sie zu früh. Auch sonst sind sie oft erster Ansprechpartner unzufriedener Bürger. Natürlich gibt es aber auch direktes Lob, vor allem, wenn Arbeiten verrichtet werden, die nicht unbedingt zum Aufgabenbereich gehören.