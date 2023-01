Kulturbau im ULP-Viertel: Man sollte den Verantwortlichen vertrauen

Plus Das Konzept eines Kulturbaus mit Hotel im ULP-Viertel überzeugt. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Verhandlungen mit einem Pächter bald zum Abschluss kommen.

Ein Kulturbau im Landsberger ULP-Viertel wäre zweifellos eine Chance für die hiesige Künstlerszene. Zuletzt sind die Planungen allerdings ins Stocken geraten. Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass wieder Bewegung in die Sache kommt und die Verhandlungen mit einem möglichen Hotelbetreiber voranschreiten.