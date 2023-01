"Landsberg 2035": Ab in die Schublade?

Plus Landsberg hat eine Gesamtstrategie. Doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Egal, ob " Landsberg 2035" oder Integrierte Stadtentwicklung, kurz ISEK, die Diskussion im Stadtrat ist nur schwer verständlich. Es ist von "übergeordneten Zielsetzungen" die Rede, von einer "Gesamtstrategie" oder von "Handlungsfeldern". Nichts Konkretes, wenig Greifbares. Papier eben, und Papier ist geduldig.