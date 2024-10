Es klingt wie ein Märchen: Eine junge Landsbergerin zieht aus, um Basketball-Profi zu werden und gewinnt dann tatsächlich mit New York Liberty den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt. Doch so einfach war es für Leonie Fiebich nicht. Die 24-Jährige musste einige Rückschläge hinnehmen, kam aus diesen aber immer wieder gestärkt hervor.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leonie Fiebich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messelhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis