Mögliche Ansiedlung am Penzinger Fliegerhorst: Intel sollte Details nennen

Es steht außer Frage, dass eine Intel-Ansiedlung den Landkreis Landsberg verändern würde. Die konkreten Auswirkungen auf Natur, Infrastruktur oder Wohnungsmarkt sind jedoch erst dann abzusehen, wenn die tatsächliche Dimension des Projekts feststeht. Der Konzern sollte sich dazu schnell und klar äußern.