Nachhaltiges Fuchstal: Den Weg zu Ende gegangen

Plus Die Gemeinde Fuchstal wird mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Das hat sie sich verdient, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es war eine glanzvolle Preisverleihung – natürlich unter Einhaltung strengster Corona-Regeln –, und mittendrin der Bürgermeister und der Geschäftsstellenleiter der kleinen Lechraingemeinde Fuchstal: Erwin Karg und Gerhard Schmid. Die beiden, und mit ihnen der Fuchstaler Gemeinderat, mal mehr und mal weniger geschlossen, haben vor 15 Jahren einen zunächst steinigen Weg angetreten.