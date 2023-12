Notunterkünfte in Sportstätten im Kreis Landsberg weiterhin vermeiden

Plus Die Mobilisierung hat Früchte getragen, sodass heuer keine Sporthalle als Notunterkunft dienen muss. LT-Redakteurin Vanessa Polednia hofft eine weitere Entspannung der Lage.

Eigentlich sind sich alle einig: Die Vereine wollen die Nutzung ihrer Mehrzweckhalle nicht missen, das Landratsamt sieht Sporthallen nur als Notlösung und Asylsuchende leben bestimmt nicht gerne in großen Hallen, die nie dafür ausgerichtet waren, als dauerhafte Schlafstätte zu dienen.

Trotzdem war die Befürchtung bislang, dass vor Weihnachten die ersten Turn- und Mehrzweckhallen beschlagnahmt werden müssten, um der Anzahl an benötigten Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete Herr werden zu können. Die frohe Botschaft lautet nun: Dieser Zeitpunkt wird so schnell nicht eintreten – und vielleicht kann er noch weiter hinausgezögert werden.