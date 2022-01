Ortsschilder-Klau: Frechheit siegt nicht immer

Plus Im Kreis Landsberg treiben dreiste Ortsschild-Diebe ihr Unwesen. Was sie tun ist kein Kavaliersdelikt, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Für die Täter ist es möglicherweise ein „Spaß“, vielleicht auch ein „Kick“. Doch der Diebstahl von Ortsschildern im gesamten Landkreis Landsberg ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eine Straftat.