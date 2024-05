Partnerschaft mit Newala zeigt, was Engagement erreichen kann

Plus Die Partnerschaft mit dem tansanischen Distrikt ist ein gutes Beispiel dafür, was mit Motivation und Networking in der Entwicklungsarbeit gelingen kann, sagt Redakteurin Lisa Gilz.

Es ist eine arg kitschige Metapher, wenn im positiven Sinne davon gesprochen wird, wie bereits ein Funke ein Feuer starten kann. Im Fall von der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Landsberg und dem tansanischen Distrikt Newala ist der Vergleich angebracht. Denn dort haben einzelne Verbindungen dafür gesorgt, dass sich engagierte und motivierte Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenschließen.

Wie erfolgreich die einzelnen Projekte verlaufen werden, bleibt teilweise noch abzuwarten, jedoch ist es schon vielversprechend, wenn die Verantwortlichen mit so viel Motivation davon sprechen. Die Möglichkeit, dass tansanische Fachkräfte zum Beispiel am Klinikum Landsberg eingestellt werden könnten, löst nicht allumfassend den Personalmangel, der sich durch viele Branchen zieht, ist aber trotzdem ein Ansatz in die richtige Richtung. Was übrig bleibt, ist "Willkommen" zu sagen.

