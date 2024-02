Prüfung der Fahrtüchtigkeit bei Senioren ist sinnvoll

Plus Die Frage, ob Senioren ab einem bestimmten Alter einen Test auf Fahrtüchtigkeit machen sollten, ist emotional aufgeladen. Redakteur Christian Mühlhause befürwortet dies.

Es ist ein emotional aufgeladenes Thema, die Frage, ob Seniorinnen und Senioren regelmäßige Tests machen sollten, um weiterhin Autofahren zu dürfen. Wenn ein schwerer Unfall passiert oder gar ein tödlicher, den eine ältere Person verursacht hat, bricht die Debatte immer wieder los. Tests würden Klarheit schaffen. Dass Freiwilligkeit nicht gut funktioniert, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, deswegen wäre eine verpflichtende Lösung gut, nicht nur für Senioren und es sollte darüber hinaus weitere Schritte geben.

Da der amtierende Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) sich hartnäckig gegen entsprechende Pläne der Europäischen Union ausspricht, bleibt vorerst nur auf Anreizsysteme zu setzen. Es braucht auch in ländlichen Regionen funktionierende Mobilitätskonzepte, sonst kommen die älteren Menschen nicht mehr vom Fleck. Da ist noch viel Luft nach oben im Landkreis, selbst zwischen den großen Gemeinden. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr von Dießen nach Landsberg will, braucht eine halbe Ewigkeit.