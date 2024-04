Tauschring im Landkreis Landsberg: Ein Angebot, das man wahrnehmen sollte

Plus Wer sich mit Engagement in einer Tauschgemeinschaft einbringt, kann eigentlich nur profitieren und Geld sparen, sagt LT-Redakteurin Lisa Gilz.

Manchmal sind einfache Ideen die besten Ideen und dazu könnte das Modell des Tauschrings in Epfenhausen zählen. Denn der Grundgedanke, mit Leistungen wie Babysitten, Hausarbeiten oder anderen Angeboten einen Kreislauf von helfenden Händen zu schaffen, stärkt – sofern es sich durchsetzt – die Gemeinschaft.

In der heutigen Zeit fällt es Menschen zum Teil zu Recht immer schwerer, Vertrauen in unbekannte Menschen zu fassen. Schwindler, Betrügereien und Leute, die nur auf den eigenen Gewinn aus sind, haben, trotz ihrer eigentlichen Minderheit, grundlegend dazu beigesteuert, dass die Skepsis untereinander wächst. Umso schöner, wenn ein Tauschring Menschen zusammenbringt, die nur voneinander profitieren können. Alleinerziehende Eltern, die vielleicht keine Verwandten in der Umgebung haben, könnten mit einer Leih-Oma bestimmt viel anfangen, während ein Rentner mit Rückenproblemen froh darum ist, wenn ein fitterer Mensch hilft, die Hecken zurückzuschneiden.

