ULP muss ein lebendiges Stadtviertel werden

Plus Welche Anpassungen kann die Stadt Landsberg mitgehen? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“ hatte von Beginn an Skeptiker. Die Idee eines belebten Wohnviertels mit Kultur, Gastronomie, Kindergarten und Gewerbe wurde als gewagt angesehen, vielleicht auch als nicht realisierbar. Die Skeptiker, die, die es schon vorher gewusst haben, werden sich jetzt wieder zu Wort melden.

Doch es ist nicht das Konzept, es sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Projekt von einem lebendigen Viertel ins Wanken bringen. Auch wenn diese Krise der Bauwirtschaft zu Beginn des Projekts nicht abzusehen war, jeder Bauträger, jeder Investor geht dieses Risiko ein. Deswegen sollte auch klar sein, dass die Stadt, die weder Grundstückseigentümer noch Bauherr ist, dafür nicht finanzielle Hilfe leisten muss. Das hat die Stadtspitze bei der Pressekonferenz auch so betont.