Weilheim-Schongau: Sind zwei Kliniken eine zu viel?

Plus Im Landkreis Weilheim-Schongau wird ein Zentralklinikum abgelehnt. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Entscheidung bewertet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Landkreis Weilheim-Schongau haben in den vergangenen Monaten wohl etwas neidisch in den Nachbarlandkreis Landsberg geblickt. Dort planen Klinikchef Marco Woedl und Landrat Thomas Eichinger ( CSU), das Landsberger Klinikum mit einer Investitionssumme von 200 Millionen Euro fit für die Zukunft zu machen. Landsberg hat den Vorteil, dass es hier nur einen traditionellen Krankenhaus-Standort gibt, die Große Kreisstadt.