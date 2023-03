Wollfilter können eine Ergänzung zu Kanal und Klärwerk sein

Plus Die Wasserreinhaltung hat in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht, dennoch gibt es Einsatzmöglichkeiten für die Wollfilter von Frowin Puntsch.

Anders als zur Frühzeit der Industrialisierung ist verschmutztes Wasser zumindest in Europa kein massives Problem mehr. Dank flächendeckender Kanalisation und leistungsfähiger Kläranlagen sind Flüsse und Seen wieder sauber geworden. Angesichts dieser technischen Vorkehrungen scheinen die Naturhaarfilter des Herrschinger Unternehmers Frowin Puntsch auf den ersten Blick etwas aus der Zeit gefallen.