Apfeldorf

06:06 Uhr

Der Biesl-Bazi aus Apfeldorf und der Ukraine-Krieg

Plus In Apfeldorf steht seit Kurzem eine Installation des Künstlers Markus Wagner. Sie beschäftigt sich auf kuriose Weise mit dem Krieg in der Ukraine.

Von Rosi Geiger und Thomas Wunder

So mancher Autofahrer wird sich schon gewundert haben, wer da seit Kurzem am Ortsausgang von Apfeldorf am Berg steht und Richtung Lech schaut. Ein überlebensgroßer Bursch in Lederhosen steht da zwischen Maibaum und Wertstoffhof und bieselt trotzig auf einen Panzer unter russischer Fahne. Es handelt sich um eine Installation des Apfeldorfer Künstlers Markus Wagner. Vielerorts gibt es zum Krieg in der Ukraine Demonstrationen, Protestkundgebungen, gelb-blau beleuchtete Gebäude und dergleichen. Die Apfeldorfer Antwort auf die Ereignisse ist der Biesl-Bazi.

