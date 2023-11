Fußball

Jetzt geht es beim Fußball im Kreis Landsberg um Auf- und Abstieg

In der Frühjahrsrunde spielen die Fußballer im Landkreis die Aufsteiger und Absteiger aus. Die Gruppeneinteilung dafür steht jetzt fest.

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze steht die Einteilung der Gruppen für die Frühjahrsrunde. Änderungen sind aber nicht ausgeschlossen. Die Abstimmung der Vereine über den Modus beginnt demnächst. Der Spielleiter äußert sich dazu.

Im Fußball-Kreis Zugspitze steht die Gruppeneinteilung für die zweite Saisonhälfte, in der die Teams neu in Aufstiegs- und Abstiegsrunden eingeteilt werden – vorläufig jedenfalls, denn noch haben die Mannschaften die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Ob es mit dem neuen Modus weitergeht oder nach der zweiten Saison in die alte Version mit einer festen Ligaeinteilung über die gesamte Saison, darüber stimmen die Vereine zwischen dem 15. Dezember und 21. Januar ab. Der Spielleiter des Fußballkreises Zugspitze hat aber bereits eine Vermutung.

„Um das jetzige Modell beizubehalten, bräuchten wir eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Dass wir die bekommen, kann ich mir nicht vorstellen“, sagt der Kreisspielleiter auf Nachfrage unserer Redaktion. Er selbst würde das neue Modell gerne beibehalten. „In der alten Variante hatten wir immer schnell Teams, für die es um nichts mehr ging in der Saison.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

