A96: Wartungsarbeiten auch im Kreis Landsberg

Auf der A96 werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Das führt auch zu Verkehrsbehinderungen im Kreis Landsberg.

München-Pendler müssen nächste Woche mit Beeinträchtigungen auf der A96 rechnen. Denn von Montag bis voraussichtlich Freitag, 28. Februar bis 4. März, finden im Bereich der Anschlussstellen Greifenberg, Inning und Wörthsee umfangreiche Wartungsarbeiten an der Mobilen Höhenkontrolle statt.

Wie die zuständige Autobahndirektion mitteilt, kommt es an den Anschlussstellen zu verkehrlichen Beeinträchtigungen an folgenden Auffahrtsrampen auf die A96:

Anschlussstelle Wörthsee : Vollsperrung in Fahrtrichtung Lindau

: in Fahrtrichtung Anschlussstelle Inning: Vollsperrungen in Fahrtrichtung Lindau und München

Inning: in Fahrtrichtung und Anschlussstelle Greifenberg : Eingeschränkte Fahrbahnbreite in Fahrtrichtung München

Die Wartungsarbeiten finden jeweils nur immer an einer Auffahrtsrampe statt. Insofern kann bei Vollsperrung der Auffahrtsrampe stets die benachbarte Anschlussstelle für die Auffahrt auf die A96 genutzt werden, teilt die Autobahndirektion mit. Begonnen wird in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Anschlussstelle Wörthsee. In den darauffolgenden Nächten werden die Wartungsarbeiten sukzessive an den anderen Anschlussstellen fortgesetzt.

Die Arbeiten finden nur in den Nächten statt

Im Zusammenhang mit der Wartungsarbeiten an den Anschlussstellen werden auch die Wartungsarbeiten an den Einrichtungen der Mobilen Höhenkontrolle im nachgeordneten Straßennetz durchgeführt. Infolge des hohen Verkehrsaufkommens auf der A96 finden die Wartungsarbeiten nur in den Nächten von 21 bis längstens 5.30 Uhr der Folgetage statt. Die Ausfahrten an den Anschlussstellen von der A96 auf das nachgeordnete Straßennetz sind immer ohne Einschränkungen möglich.

Die Vollsperrungen der Auffahrtsrampen an den Anschlussstellen sind entsprechend beschildert. Die Umleitung zu den benachbarten Anschlussstellen erfolgt über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen. Nachdem die Wartungsarbeiten nur in den Nächten stattfinden, kommt es auch auf den Bedarfsumleitungen laut Autobahndirektion zu keinen größeren Beeinträchtigungen. Bei etwaigen, ungünstigen Witterungsverhältnissen kann es zu einer Verschiebung der Wartungsarbeiten kommen. (lt)

