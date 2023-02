Landkreis Landsberg

06:00 Uhr

Am Valentinstag kocht der Mann für seine Frau

Plus Kochen ist häufig noch Frauensache. Bei einem Event zum Valentinstag in Kaufering wird der Spieß umgedreht.

Von Dagmar Kübler

Traditionell kocht in der Familie meist die Frau. Das Kochevent der Marriage Week „Liebe geht durch den Magen“ dreht den Spieß einmal um. Vier Männer haben kurz vor dem Valentinstag für ihre Frauen unter Anleitung von Köchin Gisela Korn in drei Stunden ein Vier-Gänge-Menü für ihre Frauen gezaubert. Diese wurden zum Menü mit einer Rose und einem Glas Prosecco empfangen und durften an festlich gedeckten Tischen Platz nehmen – und einfach einmal nichts tun und genießen.

