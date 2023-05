Auch der Landkreis Landsberg möchte eine Blue Community werden

Nach der Stadt Landsberg bekennt sich auch der Landkreis zu der Initiative. Im Kreisausschuss ist davon nicht jeder begeistert.

Die international tätige Bewegung Blue Community setzt sich unter anderem für einen schonenden Umgang mit den Wasserressourcen ein und fördert die Nutzung von Leitungswasser statt Flaschenwasser. Unlängst hat sich bereits die Stadt Landsberg zu der Initiative bekannt, nun möchte der Landkreis nachziehen. In einer Sitzung des Kreisausschusses gibt es aber auch kritische Stimmen.

Laut der Sitzungsvorlage würde der Landkreis Landsberg durch sein Bekenntnis zu den Blue-Community-Prinzipien eine Vorbildrolle für die Kommunen einnehmen, die eine entscheidende Rolle bei der Trinkwasserverfügbarkeit im öffentlichen Raum einnehmen. Auch auf einen Beschluss der Bundesregierung aus dem August 2022 wird verwiesen: In diesem ist festgelegt, dass künftig Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen Orten frei verfügbar sein muss. Der Zugang zu Trinkwasser ist in den Augen der Kreisverwaltung ferner ein wichtiger Bestandteil bei kommunalen Hitzeaktionsplänen.

Mit dem Beitritt ist für den Kreis Landsberg keine Vereinsmitgliedschaft verbunden

Tobias Linke von der Bayernpartei bemängelte, dass durch die Blue Community eine "schöne, heile Welt" vorgegaukelt werden soll. In seinem Wortbeitrag ging er auf die einzelnen Prinzipien ein. Eines sieht beispielsweise vor, dass Blue Communities die Umsetzung der Menschenrechte auf Zugang zu sauberem Trinkwasser unterstützen. Das sei Entwicklungshilfe und Sache des Bundes, so Linke. "Mir fällt keine einzige konkrete Maßnahme ein, für die eine Vereinsmitgliedschaft dringend nötig wäre." Ein Verein müsse sich finanzieren und dafür gingen Steuergelder drauf, befürchtete er.

Landrat Thomas Eichinger ( CSU) sah sich daraufhin zu einer Klarstellung veranlasst: Mit einem Bekenntnis zur Blue Community sei keine Mitgliedschaft verbunden. Es könne ein Signal an jüngere Generationen gesendet werden, dass die Nutzung von Leitungswasser gleichbedeutend mit einer gesunden Ernährung sei. "Es ist Ausdruck dessen, was wir bisher schon tun. Wir waren schon eine Blue Community und das nach außen zu tragen, halte ich für richtig", sagte Eichinger.

Mit der Gegenstimme von Tobias Linke wurde die Teilnahme an der Initiative Blue Community dem Kreistag empfohlen, ebenso wie die selbstverpflichtende Erklärung zu den Prinzipien. Auf Vorschlag von Josef Loy (CSU) wurde der Zusatz in den Beschluss aufgenommen, dass damit keine finanziellen Beiträge an die Organisation verbunden sind.

Lesen Sie dazu auch