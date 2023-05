Landkreis Landsberg

Auch in der evangelischen Kirche gibt es Austritte auf hohem Niveau

Siegfried Martin ist Pfarrer in der evangelischen Christus-Kirche in Landsberg.

Plus Der evangelischen Kirchengemeinde in Landsberg kehren momentan vermehrt Menschen den Rücken. Für Pfarrer Siegfried Martin ist das aber kein Grund zur Resignation.

Nicht nur die katholische Kirche hat mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. 2022 stellte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern einen neuen Negativrekord auf: 48.542 Menschen hatten ihr den Rücken gekehrt – so viele wie noch nie innerhalb eines Jahres. Unsere Redaktion hat mit Siegfried Martin, Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Landsberg, über die aktuelle Situation gesprochen.

Laut dem Dekanat in Weilheim zählte die evangelische Kirchengemeinde in Landsberg im vergangenen Jahr 6048 Mitglieder und 206 Austritte. In Dießen-Utting (3891 Mitglieder) waren es 148 Austritte und in Kaufering (2636 Mitglieder) 61. Der Landsberger Pfarrer Siegfried Martin spricht vor diesem Hintergrund von Austritten auf hohem Niveau in seiner Kirchengemeinde. Grundsätzlich vollzögen sich diese in Wellen: Im Moment ist laut Martin wohl davon auszugehen, dass Skandale eine Rolle spielten: "Auch wenn es vor Ort keine Skandale gibt, die Stimmung ist eine andere", beobachtet er. Ebenso wie religiöses Desinteresse oder eine zunehmende Skepsis an großen Institutionen. Oft lasse sich aber ein eindeutiger Anlass für die Austritte gar nicht benennen.

