Autonomes Fahren: Lastwagen sind auf der A96 unterwegs

MAN testet fahrerlose Lastwagen auch zwischen Landsberg und München. Beim ADAC in Penzing wurde das System erprobt.

MAN Truck & Bus hat als erster Hersteller eine Erprobungsgenehmigung für fahrerlose Lastwagen auf deutschen Autobahnen erhalten. Die Teststrecke führt von Nürnberg über München bis nach Landsberg und Ulm. „Die hierfür nötige Technologie wird bereits seit Längerem im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing erprobt“, sagt Dr.-Ing. Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums in Landsberg. Vor wenigen Tagen begleitete Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing ( FDP) die erste Fahrt mit MAN-CEO Alexander Vlaskamp auf einem kurzen Teilstück zwischen Allershausen und Fürholzen auf der A9.

Auf der A9 nördlich von München fuhr Volker Wissing in einem computergesteuerten Sattelschlepper von Allershausen knapp zehn Kilometer bis zur Raststätte Fürholzen-West mit. MAN hat das Testfahrzeug zusammen mit den Zulieferern Bosch, Knorr-Bremse, Leoni, dem TÜV Süd und weiteren Partnern entwickelt und unter anderem auf dem Gelände des ADAC auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing erprobt.

Ein Werbevideo zeigt einen Lastwagen auf der Penzinger Landebahn

Ein Werbevideo zeigt den Prototyp eines Lastwagens, der über die frühere Landebahn fährt. Ein Testfahrer sitzt zwar im Führerhaus, hat aber seine Hände nicht am Lenkrad. Der ADAC stellte für die Erprobung lediglich seine Flächen zur Verfügung, sagt Arnulf Volkmar Thiemel, technischer Redakteur ADAC Fahrzeugtechnik, gegenüber unserer Redaktion. Die Tests habe MAN durchgeführt. Natürlich finde aber auch ein Erfahrungsaustausch statt, schließlich werde in Penzing die Zuverlässigkeit von Lkw-Assistenzsystemen, aber auch von autonomen Lastwagen überprüft.

An der Auftaktfahrt im autonom fahrenden Lkw nahmen Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing und MAN-Geschäftsführer Alexander Vlaskamp (links) teil. Foto: MAN

Mit einer Sondergenehmigung des Kraftfahrtbundesamts ging es nun vor wenigen Tagen auf die Autobahn. Dabei wurde der Lastwagen von Mitarbeitern in einem Kontrollzentrum aus der Ferne überwacht und notfalls gesteuert und gebremst, wie MAN informiert. Außerdem saß ein Sicherheitsfahrer am Lenkrad, der jederzeit eingreifen könne. Für die Testfahrt des ersten autonomen Lkw hat die Autobahn GmbH das Konzept von MAN im Rahmen der Beantragung der Erprobungsgenehmigung geprüft, bevor das Kraftfahrtbundesamt MAN Anfang April offiziell die Genehmigung erteilt hat.

Künftig wird die Autobahn GmbH auch bei der Serienzulassung von autonomen Fahrzeugen für die Genehmigung von Betriebsbereichen auf Autobahnen zuständig sein, heißt es in einer Pressemeldung. Dabei gebe der Fahrzeugbetreiber die Strecken an, auf denen seine Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion fahren sollen, und die Autobahn GmbH prüfe daraufhin, ob diese Strecken für den Betrieb dieser Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion geeignet sind. Seine Erprobungsfahrten darf MAN unter anderem auf der A96 zwischen Landsberg und München durchführen.

Lesen Sie dazu auch

Heuer sind nur Tests auf den Autobahnen vorgesehen

„Heute machen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung autonomer Nutzfahrzeuge", wird MAN-CEO Alexander Vlaskamp in einer Pressemeldung von MAN zitiert. In diesem Jahr fahre man zunächst Tests mit Prototypen auf der Autobahn. Ab 2025 würden weitere Hub-to-Hub-Projekte folgen, dann aber schon in typischen Kundenanwendungen. "Damit gehen wir den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Serienreife von autonomen Trucks gegen Ende des Jahrzehnts", so Vlaskamp.

Laut MAN treiben 500 Ingenieurinnen und Ingenieure das Thema „autonomes Fahren“ bei MAN und der Muttergesellschaft Traton Group voran. Über 130 Patente seien bereits angemeldet worden. Fahrerlose Lastwagen hätten das Potenzial, Unfälle wegen Übermüdung zu vermeiden, Transporte zu optimieren und dem Fehlen von schon jetzt 100.000 Lastwagenfahrern entgegenzuwirken.