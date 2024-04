Besuch aus Tansania zu Gast im Landkreis Landsberg

Bei einem Festabend soll eine Vereinbarung unterzeichnet werden. Für die Gäste aus Afrika ist ein vielfältiges Programm geplant.

Eine Delegation aus dem Partnerlandkreis Newala im Süden Tansania wird vom 7. bis 13. Mai den Landkreis Landsberg besuchen. Zu den Gästen zählen der Vorsitzende des dortigen Kreistags, vier Verwaltungsmitarbeitende sowie der Künstler Sigfried Jordan Hittu. Dieser wird am Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien, am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium und am Ammersee-Gymnasium Zeichenkurse für Schüler geben.

Ziel der Reise ist der gegenseitige Austausch und der Wissenstransfer, teilt das Landratsamt mit. Die Delegation wird das Landsberger Klinikum besichtigen, sich über das Future-Forest-Projekt informieren, an einem SDG-Workshop teilnehmen und das Kloster St. Ottilien besuchen. Zudem ist ein Besuch bei den Landwirten Uli Ernst in Utting und Johann Drexl in Kaufering geplant sowie beim Imkerverein in Eresing. Des Weiteren steht ein Besuch auf dem Dießener Töpfermarkt und dem Steinzeitdorf Pestenacker auf dem Programm.

Höhepunkt des Besuchs wird der Bayerisch-Tansanische-Abend am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts sein. Original bayerische Volksmusik gespielt von den Landsberger Wirthausmusikanten trifft auf original tansanische Musik des Musikers Arba Manillah aus Tansania, der in Chemnitz wohnt und dort mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Stärkung bietet ein Bayerisch-Tansanisches Buffet mit Brezen, Obadza, Chapati, Samosas, Cashews und mehr.

Die Partner wollen in Landsberg eine Vereinbarung unterzeichnen

Bei dieser Gelegenheit soll auch die Partnerschaftsvereinbarung zwischen dem Landkreis Landsberg und dem Distrikt Newala im festlichen Rahmen von Landrat Thomas Eichinger und dem Kreistagsvorsitzenden Mfaume Lada unterzeichnet werden. Eingeladen zum Fest sind die Mitglieder des Kreistags, Bürgermeister, Ehrenamtliche in der Entwicklungszusammenarbeit und im Bereich Fairtrade sowie Interessierte aus der Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, der Kommunalverwaltung.

Die Partnerschaft der beiden Landkreise wurde am 19. März im Kreistag mit großer Mehrheit beschlossen. Grundlage für die Zusammenarbeit sind die 17 Ziele der Vereinten Nationen, zu denen sich 193 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, im Jahr 2015 bekannt haben. Die beiden Landkreise haben sich darauf geeinigt, den Fokus zunächst auf das SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ zu setzen. Dabei steht die medizinische Versorgung von schwangeren Frauen im Distrikt Newala im Vordergrund. Das Projekt startet im April und wird zu 90 Prozent aus den Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen, der Landkreis beteiligt sich mit zehn Prozent. Auch die Delegationsreise wird zu 90 Prozent vom Bund finanziert.

Für den Bayerisch-Tansanischen Abend sind aktuell noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Miriam.Anton@LRA-LL.bayern.de. (AZ)