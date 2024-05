Bodenrichtwerte: Die neue Liste ist ab sofort erhältlich

Was sind Grundstücke im Landkreis Landsberg wert? Die Bodenrichtwerte sind ein wichtiger Indikator dafür.

Die neue Bodenrichtwertliste des Landkreises Landsberg zum Stichtag 1. Januar 2024 ist ab sofort beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises erhältlich. Grundlage der Bodenrichtwerte sind die in der Kaufpreissammlung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 erfassten Daten. Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für den Boden und wird zur Wertermittlung von Immobilien und landwirtschaftlichen Flächen hilfsweise herangezogen.

In der Liste sind Bodenrichtwerte für Wohnbau-, gewerbliche und landwirtschaftliche Flächen enthalten, teilt das Landratsamt mit. Die landwirtschaftlichen Bodenrichtwerte sind in zwei große Zonen aufgeteilt. Hier wird in jeder Zone ein Wert für Grünland und Ackerland ausgewiesen. Die gewerblichen Bodenrichtwerte würden in der Regel keinen allzu großen Schwankungen unterliegen, da die Verkäufe in der Regel durch Kommunen stattfinden. Unterschiede im Preisgefüge bilden hier in erster Linie die Möglichkeiten von Betriebsleiterwohnungen oder sogar Häusern und die Anbindungen.

Auf Baugrundstücken im Kreis Landsberg gehen die Werte leicht nach unten

Der wohnwirtschaftliche Bereich stagniert verhalten auf hohem Niveau mit leichten Tendenzen nach unten, heißt es in der Pressemeldung. Allerdings gebe es auch hier Bereiche, die immer noch Zuschläge erfahren. Die Markteinbrüche hätten zwar teilweise stattgefunden, allerdings erst, nachdem die Preise nach dem letzten Stichtag nochmals deutlich angezogen hatten. Somit zeige sich zum Stichtag 1. Januar 2022, mit wenigen Ausnahmen, in der Regel keine starken Veränderungen.

Die Bodenrichtwertliste kann gebunden für 225 Euro, digital für 200 Euro oder beides zusammen für 250 Euro schriftlich bei folgender Adresse angefordert werden: Landratsamt Landsberg am Lech – Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Außenstelle 17, Celsiusstraße 7, 86899 Landsberg am Lech; E-Mail: gutachterausschuss@LRA-LL.bayern.de. Ferner liegt die Bodenrichtwertliste, ab sofort, für die nächsten vier Wochen auch bei den Landkreisgemeinden zur kostenlosen Einsichtnahme aus. Hierzu wird auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten (Öffnungszeiten) verwiesen. Einzelabfragen der Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2024 sind ausschließlich über das Bodenrichtwertinformationssystem Boris Bayern (www.boris-bayern.de) zu erhalten. (AZ)

