Brand in Kinsau: Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt

Im südlichen Landsberger Landkreis bricht ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ist in Kinsau und ermittelt.

In der Gemeinde Kinsau ist am Sonntagmittag ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord soll ein Carport gebrannt haben, das Feuer habe dann auf das Wohnhaus in der Römerstraße übergegriffen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt

Die Feuerwehren aus Denklingen, Epfach, Kinsau, Apfeldorf und Schongau waren zugegen und legten lange Löschwasserleitungen in das Wohngebiet an der B17. Die Landsberger Polizei und die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sind vor Ort. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.

Ob und wie viele Personen verletzt sind, ist derzeit noch nicht klar. Das Landsberger Tagblatt informiert, sobald es weitere Neuigkeiten gibt. (lt)