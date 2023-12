Cafés und Restaurants: Wer hat 2023 geschlossen und wer neu aufgemacht?

Ein vorerst schöneres Happy End hat das Café Zirnheld Landsberg ereilt. Dort blieben die Fenster Anfang des Jahres wieder einmal dunkel, nachdem der Pächter Marcus Hesse nach sechs Monaten einen Schlussstrich gezogen hatte. Wirtschaftlich habe sich der Betrieb trotz guter Rückmeldung und zufriedener Kunden nicht rentiert. Was laut Hesse unter anderem an der finanziellen Verunsicherung vieler Menschen lag, aber auch auf die Lage etwas abseits der viel belaufenden Straßen zurückzuführen sein könnte.



Anfang Dezember konnten sich Liebhaber des historischen Cafés meist nostalgischer Einrichtung allerdings freuen. Lara Kühl, 22, und Sophia Dürrschmidt, 25, sind die neuen Pächterinnen im Zirnheld. Beide Frauen sind Konditorinnen und haben im Café Lauterbach gelernt und wollen in dem Café täglich sechs unterschiedliche Kuchen anbieten.