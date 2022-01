Corona-Demos: Das ist am Montag im Kreis Landsberg erlaubt

Montags finden im Kreis Landsberg zuletzt regelmäßig Corona-Spaziergänge statt. Das Landratsamt untersagt sie erneut und lässt angemeldete Versammlungen zu.

Das Landratsamt Landsberg erlässt erneut eine Allgemeinverfügung, mit der es am Montagabend, 24. Januar, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen in der Landsberger Innenstadt und im Ortskern von Dießen untersagt. Es dürfen allerdings auch zwei angemeldete Versammlungen stattfinden.

Mit der Allgemeinverfügung sind in den unten genannten Bereichen am Montag, 24. Januar, in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr nicht angemeldete öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel untersagt.

Stadt Landsberg : Karolinenbrücke, Leonhardiplatz, Peter-Dörfler-Weg, Flößerplatz, Hubert-von-Herkomer-Straße, Klösterl , Salzgasse, Hintere Salzgasse, Schrannengasse, Hauptplatz , Herzog-Ernst-Straße , Schlossergasse, Ludwigstraße , Adolph-Kolping-Straße , Roßmarkt, Infanterieplatz, Georg-Hellmair-Platz , Holzmarkt, Kochgasse, Ledergasse, Schulgasse, Vordere Mühlgasse, Hintere Mühlgasse, Vorderer Anger, Hinterer Anger, Spitalplatz, Lechstraße, Lady-Herkomer-Steg, St. Laurent-du-Var-Promenade, Brudergasse, Limonigasse, Sandauer Straße vom Sandauer Tor bis einschließlich Sandauer Brücke, Von-Kühlmann-Straße zwischen Augsburger Straße und Gottesangerweg , Gottesangerweg und Waitzinger Wiese.

Bündnis meldet eine Versammlung an

Das überparteiliche „Bündnis für Demokratie und Solidarität“ hat am Montag eine Versammlung auf dem Hauptplatz angemeldet, die vom Landratsamt bestätigt wurde. Das Bündnis besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von SPD, Grünen, CSU, Die Partei und der Initiative "Landsberg bleibt bunt". "Unser Anliegen ist es, unter Einhaltung der demokratischen Prozesse zu zeigen, dass wir nichts von den unangemeldeten Demonstrationen halten, die Woche für Woche durch unsere Stadt marschieren und die nicht nur dadurch gefährlich sind, dass dort mehrheitlich der Infektionsschutz missachtet wird", heißt es in einer Pressemeldung des Bündnisses. Diese Versammlungen, die als „Spaziergänge“ bezeichnet würden, um bewusst die geltenden Bestimmungen zu unterlaufen, würden in Landsberg, aber auch an vielen anderen Orten im Land aktuell von Rechtsextremen unterstützt und genutzt, die in dem Dickicht aus ziellosem Protest gegen „ Corona(-Maßnahmen)“ und „Impfungen“, aus Verschwörungstheorien und Verzweiflung ihre Botschaften in die Welt zu tragen versuchen. "Wir Landsbergerinnen und Landsberger wollen eine solche Bühne in unserer Stadt nicht bieten", heißt es in der Pressemeldung.

In Landsberg sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Aufgrund der Versammlung des Bündnisses am Montag, 24. Januar, kann es laut Landratsamt in Landsberg zwischen 18.30 und etwa 19 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Ludwigstraße, Vorderer Anger, Sandauer Straße einschließlich Sandauer Brücke, Von-Kühlmann-Straße zwischen Augsburger Straße und Gottesangerweg kommen. Die Organisatoren rechnen mit etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Versammlung mit einigen Redebeiträgen beginnt um 17.45 Uhr am Hauptplatz. Gegen 18.30 Uhr erfolgt ein Zug zur Waitzinger Wiese über Ludwigstraße, Vorderer Anger, Sandauer Straße, Von-Kühlmann-Straße und Gottesackerweg. Das Ende der Versammlung ist für 20 Uhr geplant, teilt das Landratsamt mit.

Für Montag, 24. Januar, hat zudem die Initiative „Mittwochsdisco/Rosa-Luxemburg-Club Dießen“ für 17.45 Uhr eine stationäre Versammlung mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem Untermüllerplatz in Dießen angemeldet. Diese Versammlung wird seitens des Landratsamtes wie angemeldet stattfinden können.

Corona-Spaziergänger und Gegendemonstranten trafen am 10. Januar in der Landsberger Altstadt aufeinander. Foto: Christian Rudnik

Und wie begründet das Landratsamt die Allgemeinverfügung? Laut Gesetz könne die zuständige Behörde eine Versammlung verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar gefährdet ist. Diese Voraussetzungen sieht das Landratsamt als erfüllt an und begründet dies mit den Ereignissen am Montag, 10. Januar, sowie am Montag, 17. Januar. Am 10. Januar seien deutlich mehr als 1000 „Spaziergänger“ zu verzeichnen gewesen. Dabei kam es am Landsberger Hauptplatz zu einem Aufeinandertreffen der Montags-Spaziergänger mit rund 50 Teilnehmern der Gegen-Demonstration der Initiative „Landsberg bleibt bunt“, die vom Landratsamt zugelassen worden war. Dabei seien die Montags-Spaziergänger von den der Gegen-Demonstration ausgebuht und ausgepfiffen sowie mit Skandierungen wie „Nazis raus“ provoziert worden, was zu einzelnen verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern beider Gruppierungen geführt habe.

Dabei hielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut Landratsamt wie an allen Montagen überwiegend, jedoch nicht vollständig und zu jedem Zeitpunkt an die von der Polizei bekanntgegebenen Beschränkungen zur Einhaltung des Mindestabstands und die Benutzung der Gehwege. Masken, sei es in Form der FFP2-Maske oder der einfachen OP-Maske wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahezu allen Fällen nicht getragen, teilt das Landratsamt mit.

Auch am 17. Januar waren Corona-Spaziergänger im Landsberger Stadtgebiet unterwegs. Foto: Landsberger Tagblatt

Am 17. Januar galt im Landkreis Landsberg abends erstmals eine Allgemeinverfügung, die Versammlungen im Stadtkern untersagte. Hunderte Menschen zogen stattdessen westlich des Lechs durch die Straßen, um ihren Unmut über die Corona-Politik kundzutun. Wie berichtet, wurde dabei ein Reporterteam des Landsberger Tagblatts von mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedrängt und angegangen. Die Polizei ermittelt. „Der Polizei ist es während des Versammlungsverlaufes gelungen, die Allgemeinverfügung des Landratsamts Landsberg uneingeschränkt umzusetzen“, lautete das Fazit nach den "Spaziergängen". Auch in den Marktgemeinden Dießen und Kaufering kam es zu nicht angemeldeten Versammlungen, die laut Polizei „störungsfrei“ verliefen. An darauffolgenden Tagen – beispielsweise am Dienstag – waren im Landsberger Stadtgebiet erneut Menschen unterwegs, um ihrer Unzufriedenheit mit den momentan geltenden Corona-Maßnahmen Ausdruck zu verleihen.