Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt weiter

Auch am Dienstag werden für den Landkreis Landsberg zahlreiche Corona-Neuinfektionen gemeldet. Wie die Situation im Klinikum ist.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für den Landkreis Landsberg 66 Corona-Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) steigt von 601,6 am Montag auf 645,4 am Dienstag.

Nach Angaben des Landratsamts haben sich seit Beginn der Pandemie 10.935 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 9880 gelten als genesen. Derzeit befinden sich 938 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 598 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

So ist die Lage im Landsberger Klinikum

Im Klinikum in Landsberg bleibt die Situation noch entspannt. Laut Landratsamt werden dort aktuell sechs Covid-19-Patienten auf der Allgemeinstation behandelt und eine Person auf der Intensivstation. (lt)

