vor 17 Min.

Corona-Spaziergänge ohne Auflagen: Das sagen Landsbergs Spitzenpolitiker

Plus Nach einem weiteren großen Protestzug in Landsberg gegen die Corona-Politik trifft das Landratsamt eine Entscheidung, wie es mit solchen Veranstaltungen in Zukunft umgeht. Auch Spitzenpolitiker melden sich zu Wort. Eine Gegen-Demonstration ist bereits angemeldet.

Von Vanessa Polednia

In den vergangenen Wochen fanden in Landsberg mehrere sogenannte Spaziergänge statt, bei denen die Teilnehmenden gegen die Corona-Politik demonstrierten. Während Städte wie München diese meist unangemeldeten Veranstaltungen verboten hatten, hielt sich das Landratsamt Landsberg bislang bedeckt. Am Freitagmittag wurde bekannt gegeben: Die unangemeldeten Spaziergänge – vergangenen Montag trafen sich in Landsberg rund 1000 Personen – bleiben erlaubt und es wird vorerst keine Allgemeinverfügung geben. Am Montag könnte schon der nächste Spaziergang stattfinden – dann werden sich aber die Teilnehmenden einer Gegendemonstration formieren. Die Landsberger Grünen finden klare Worte.

