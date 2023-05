Das sind die "Stillen Helden" aus dem Landkreis Landsberg

Maximilian Ferdinand Huber aus Landsberg engagiert sich seit zehn Jahren für Vielfalt und Diskriminierung, ist Mitinitiator des Vereins Randerscheinungen und in der sozialen Beratung bei Vida Landsberg (Vielfalt, Integration, Diversität, Akzeptanz) aktiv. Er leitet ein Projekt zum Thema Inklusion, Diversität, Rassismus. Maximilian Huber war neun Jahre lang bei Randerscheinungen Vorsitzender und übernimmt bei der Gruppe Vida die Beratung queerer Menschen in Krisenlagen. Daneben gibt er kostenfreien Englischunterricht in Kolumbien. Er setzt sich über die eigene Betroffenheit hinaus für marginalisierte Gruppen ein und fördert so Inklusion und Teilhabe im Landkreis Landsberg.