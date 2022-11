Der Kreisjugendring feiert 2023 ein besonderes Jubiläum

Plus Die Vollversammlung des Kreisjugendrings Landsberg steht im Zeichen anstehender Festlichkeiten. Welche aktuellen Probleme die Mitglieder beschäftigen.

Das Programm für die anstehenden Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen stand im Mittelpunkt der Herbstversammlung des Landsberger Kreisjugendrings im Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen. Wann gefeiert wird und welche Veranstaltungen im kommenden Jahr stattfinden sollen.