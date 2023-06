Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege hat einiges vor

Bei den Neuwahlen des Landsberger Verbands gibt es einige personelle Veränderungen. Der Landrat lobt den Einsatz der Ortsvereine.

Einige personelle Veränderungen gibt es beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. Unter anderem, weil das Ehepaar Elisabeth und Manfred Haltmayr aus Kaufering für die Posten der Schriftführerin und des Kassenwarts nicht mehr zur Verfügung stand, wurden bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte im Bürgerhaus der Gemeinde Vilgertshofen vorzeitige Neuwahlen durchgeführt.

Der Vorsitzende Christian Hanglberger, Landrat Thomas Eichinger, der Bürgermeister der Gemeinde Vilgertshofen, Albert Thurner, und Alfons Düringer, Vorsitzender des gastgebenden Gartenbauvereins Vilgertshofen, richteten Grußworte an die Versammlung. Der Landrat dankte den Ortsvereinen für ihr Engagement bei der Pflege der öffentlichen Grünflächen und die zahlreichen blühenden Gärten, die wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt im Landkreis sind. Geschäftsführerin Susann Huttenloher gab einen ausführlichen Tätigkeitsbericht ab. Anschließend präsentierte Kassenwart Manfred Haltmayr den Kassenbericht.

Den Arbeitsplan stellte Geschäftsführerin Susann Huttenloher vor und informierte über die geplanten Veranstaltungen. Dazu gehören zwei Treffen der Jugendgruppenleiter und Aktiven in der Jugendarbeit, ein weiteres Seminar zum Anbau von Speisepilzen auf Baumstämmen und die Grundausbildung der Gartenpfleger, die ab Oktober als eine Art Baukastensystem gestartet wird. Die meisten Veranstaltungen passen zum neuen Jahresthema "Mehr aus dem Garten – Selbstversorger?", das der Kreisverband für die kommenden zwei bis drei Jahre festgelegt hat.

Die Jugendreferentin ist die neue stellvertretende Vorsitzende

Nach einer Pause wurden die Verbandsleitung und die Kassenprüfer neu gewählt. Als Vorsitzender wurde Christian Hanglberger einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende stellte sich die bisherige Beirätin und Jugendreferentin Birgit Ertl aus Rott zur Verfügung und wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Für den Posten der Kassenwartin konnte der Kreisverband Christina Schumacher aus Kaufering gewinnen. Sie arbeitet im Bereich Einkauf und Controlling eines mittelständischen Unternehmens in Landsberg und befindet sich als Mutter einer kleinen Tochter gerade in Elternzeit. Neue Schriftführerin wurde Sabine Habel-Stern aus Finning. Sie ist ausgebildete Gartenpflegerin und zertifiziert naturnahe Gärten für den Kreisverband. Elisabeth Haltmayr und Manfred Haltmayr, der im vergangenen Jahr den Vorsitz der Gartenfreunde Kaufering übernommen hat, wurden als neue Kassenprüfer gewählt.

Es gab bei einigen Gartenbauvereinen einen Wechsel im Vorstand. Im Rahmen der Versammlung wurden folgende ausgeschiedene und neue Vorsitzende aus den Ortsvereinen verabschiedet beziehungsweise begrüßt:

