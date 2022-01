Der Winter kehrt zurück: Einige Unfälle im Landkreis Landsberg

Die Schneefälle und entsprechenden Verhältnisse auf den Straßen sorgen im Landkreis Landsberg für einige Unfälle.

Auf schneeglatten Fahrbahnen haben sich im Landkreis Landsberg einige Unfälle ereignet. Drei davon hat die Polizei Landsberg am Freitag gemeldet.

Am Donnerstagmorgen war eine 31 Jahre alte Autofahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Finning und Schöffelding unterwegs. Ihr Wagen geriet nach Angaben der Polizei auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Büschen und Sträuchern. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Fast zeitgleich ereignete sich in der Hagenheimer Hauptstraße ein Unfall. Laut Polizei rutschte ein 51-Jähriger mit seinem Kleintransporter in einer Linkskurve gegen einen geparkten Kleintransporter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Der nördliche Landkreis war am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr Schauplatz eines Unfalls. Ein 28-jähriger Autofahrer war auf der „Panzerstraße“ bei Zollhaus unterwegs. Sein Wagen kam laut Polizei kurz vor der Lechbrücke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2750 Euro. (lt)