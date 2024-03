Die Bauinnung im Landkreis Landsberg zieht Bilanz

Im vergangenen Jahr gab es etliche Termine. Obermeister Norbert Kees wirbt für den Massivbau.

Zur jährlichen Mitgliederhauptversammlung der Bau­innung Landsberg lud Obermeister Norbert Kees nach Weil ins Gasthaus Probst ein. Themen waren verschiedene Berichte sowie die Rolle des Massivbaus beim nachhaltigen Bauen.

Neben seinen Unternehmenskollegen und Unternehmenskolleginnen begrüßte Norbert Kees Kreishand­werksmeister Markus Wasserle, Thomas Schmid vom Lan­des­verband Bayerischer Bau­innun­gen aus Mün­chen und Lukas Goliszewski von der Berufsschule Landsberg. Wie immer gab der Obermeister einen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Darunter den Begabtenkurs für Maurer-Azubis, die Ausbil­dungsmesse, die Hochschulpreis­verleihung in München, Treffen verschiedener Arbeits­kreise und Gremien (unter anderem Digitalisierung, Berufsbildung), die Beteiligung beim Tag der Ausbildung, Freisprech­feiern und den Ausflug zum Brenner-Basis­tunnel.

Landsbergs Obermeister wirbt für den Massivbau

Norbert Kees ging auch auf die Rolle des Massivbaus beim nachhaltigen Bauen ein. Nachhaltige Gebäude entstünden nicht nur in Holzbauweise. "Massivbauten aus mineralischen Baustoffen bieten über den gesamten Lebenszyklus hinweg vergleichbare ökologische und ökonomische Vorteile." Insbesondere ihre herausragenden Eigenschaften im Schall­schutz, Brandschutz und Raumklima würden sie zu einer erstklassigen Wahl machen. "Zudem punkten sie mit ihrer außerordentlichen Langlebig­keit, die eine langfristige Werterhaltung garantiert. Jedoch wird ihre Berücksich­tigung bei Vergabeverfahren oft durch fehlende Produktneutralität behindert, was eine Verzerrung der Betrachtungsweise darstellt", so Kees.

Thomas Schmid vom Landesverband fasste in seinem Kurzvortrag Aktuelles zum Tariflohn, zum Arbeitsrecht und anderen Aspekten der Betriebsführung zusammen. Auf Schmids Ausführungen folgten Zahlen zum alten und neuen Haushalt der Bauinnung Landsberg sowie Neu­wahlen. Das bisherige Vorstandsteam wurde einstimmig wiedergewählt. Über die Entwicklungen an der Berufsschule Landsberg brachte Lukas Goliszewski die Ver­sammel­ten auf den neuesten Stand. Kreis­­handwerksmeister Markus Wasserle verwies auf die Aktivitäten und das Informations­angebot der Kreishandwerker­schaft. Dazu gehö­ren unter anderem die Ausbildungs­bera­tung bei der Hand­werks­kammer und die organi­sa­torische Unter­stützung durch die Geschäfts­stelle.

Norbert Kees will mit Politikern aus der Region Landsberg ins Gespräch kommen

Auf der Agenda der Bauinnung stehen für 2024 wichtige Termine: Im Frühjahr und Sommer will Obermeister Kees die Belange der Bauwirt­schafts­unternehmen in Gesprächsrunden mit regionalen politischen Vertretern und Vertrete­rinnen einbringen. Dort möchte er die Gelegenheit nutzen, zentrale Themen anzusprechen. Auch die Nach­wuchs­werbung in Schulen, auf der Ausbil­dungs­messe und bei betrieblichen Aktionen for­dere einen hohen Einsatz in diesem Jahr. (AZ)

