Die Feuerwehren im Kreis Landsberg rüsten sich für Baustellenunfälle

Plus Bei der Versammlung der Feuerwehren im Kreis Landsberg geht es um die 2020 gegründete Bauunfallgruppe. Die Einsatz- und Mitgliederzahlen sind gestiegen.

Ehrungen, Verabschiedungen, Vorträge, ein Bericht über das vergangene Jahr und viele Dankesworte für die geleistete Arbeit erwartete die Kommandanten samt ihren Stellvertretern bei der Dienstversammlung im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen. Die Einsatz- und Mitgliederzahlen steigen, außerdem ging es um die im Jahr 2020 ins Leben gerufene Bauunfallgruppe im Landkreis Landsberg.

Für zwanzig Jahre als Kommandant oder Stellvertreter wurden Harald Baur (Thaining), Peter Aumüller (Schwiftung) und Andreas Höpfl ( Geltendorf) geehrt. Das Bayerische Ehrenkreuz in Silber, verliehen vom Landesfeuerwehrverband, erhielten Markus Schmid, Hans-Peter Rehm, Christian Ott und Florian Hagenbusch. Verabschiedet wurde Franz Bauer, der unter anderem von 2014 bis 2023 Fachberater der Feuerwehrseelsorge war und den Florianitag in St. Ottilien organisierte – und auch Robert Waldhauser, von 2003 bis 2023 Kreisbrandinspektor. Ihm wurde der Titel „Ehrenkreisbrandinspektor“ verliehen. Veränderungen gab es bei der Kreisbrandinspektion: Stefan Zander ist nun Kreisbrandinspektor (EDV), ebenso Tobias Schmid (Ausbildung). Kreisbrandmeister sind Patrick Rabl (Ausbildung), Anton Baur (PSNV) und Markus Graf (KEZ). Miriam Glatz ist für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.