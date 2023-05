Die Junge Union im Kreis Landsberg hat einen neuen Vorsitzenden

Mit einer deutlichen Mehrheit wird Marian Cammerer aus Dießen an die Spitze der Landkreis-JU gewählt. Ein neuer Ortsverband ist in Gründung.

Der Kreisverband der Jungen Union (JU) Landsberg hat einen neuen Vorsitzenden. Im Rahmen der Kreishauptversammlung in Hofstetten wurde unter der Wahlleitung von Landsbergs CSU-Kreisvorsitzendem und Bundestagsabgeordnetem Michael Kießling, Marian Cammerer aus Dießen mit 95 Prozent gewählt. Simon Hafner, der das Amt des Kreisvorsitzenden vor zwei Jahren übernommen hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Der 27 Jahre alte Marian Cammerer stellte in seiner Bewerbungsrede die Bedeutung der aktiven politischen Mitarbeit in der heutigen Zeit heraus. In politisch stürmischen Tagen sei es wichtiger denn je, sich politisch zu engagieren. „Unsere Mitglieder sind keine Demonstranten, die sich auf die Straße kleben und andere Menschen nötigen. Unsere Mitglieder engagieren sich.“ Der neue Vorsitzende unterstrich die Stellung des Ehrenamts und dessen Relevanz für unsere Gesellschaft. „Als größte politische Jugendorganisation des Landkreises wird sich die JU auch in Zukunft der Belange unserer Jugend im Landkreis und in den Gemeinden annehmen.“ Die JU stehe als junge Generation für Partizipation in aktiven Ämtern der Kommunalpolitik und im Landkreis.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist eine aktuelle Herausforderung

Als Beispiel aktueller Herausforderungen nannte Cammerer die Schaffung bezahlbaren Wohnraum. „Wir wohnen in einem der schönsten Teile Bayerns, aber wir befinden uns mitten im Ausverkauf unserer Heimat“, so Cammerer.

Für die JU Landsberg gab Cammerer drei Ziele aus: „Wir wollen wachsen, wir wollen sichtbarer werden und die JU soll erlebbarer werden“. Man befinde sich derzeit in der Gründung eines neuen Ortsverbands im Landkreis, so Cammerer: „Während die Grüne Jugend 2021 ihren Kreisverband in Landsberg aufgelöst hat, weil man keinen Vorstand gefunden hat, motivieren wir junge Menschen für die JU und gründen neue Ortsverbände.

Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden Ann-Kristin Höger (Schondorf), Johannes Greulich (Weil), Johannes Kneidel (Scheuring), Philipp Götz (Reichling) gewählt. Das Amt der Schatzmeisterin bekleidet Alexandra Erhard (Rott) und die neu gewählte Digitalbeauftragte ist Alina Feibig (Geltendorf). Als Schriftführerin wurde Annalena Neuner (Landsberg) gewählt. Lukas Besel (Kinsau), Tobias Koos (Landsberg), Simon Bernauer (Pürgen), Ferdinand Kramer (Penzing), Andreas Wohlleib (Rott) und Simon Hafner (Utting) sind Beisitzer des Vorstands. (AZ)

