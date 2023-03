Landkreis Landsberg

12:00 Uhr

Die Krimibühne Schondorf spielt "Der unerwartete Gast"

Plus Schon vor Corona plante das Theater Schondorf, das Stück von Agatha Christie auf die Bühne zu bringen. Jetzt wird es an drei Spielorten aufgeführt. Wir haben mit Regisseur Alex Dorow gesprochen.

Von Frauke Vangierdegom

Wann ist die Entscheidung gefallen, in diesem Jahr „Der unerwartete Gast“ auf die Bühne zu bringen und warum genau dieses Stück?



Alex Dorow: Ursprünglich fiel die Entscheidung für dieses Stück bereits vor drei Jahren. Wegen der Einschränkungen während der Corona-Zeit konnten keine Proben stattfinden. Als dann wieder geprobt werden konnte, haben wir uns wegen des eingeschränkten Zeitraums 2021 für ein Stück entschieden, das wir schon einmal im Programm hatten: „Die Falle“ von Robert Thomas. Im Herbst 2022 haben wir dann entschieden, „Der unerwartete Gast“ endlich auf die Bühne zu bringen. Die Wahl auf dieses Stück fiel, weil uns der Stoff ungeheuer dicht erscheint und auch spielerisch eine Herausforderung darstellt: Er ist sehr textlastig, was immer die Gefahr birgt, dass das Stück auf der Bühne für den Zuschauer langweilig wird. Beim „unerwarteten Gast“ wächst die komplexe Handlung, die übrigens auch historisch interessant ist, bei engagiertem Spiel aller Beteiligten zu einem der großen Stücke von Agatha Christie heran. Das zeigt auch der ungeheure Erfolg der Erstaufführung in London, sie wurde über 660-mal vor praktisch vollem Haus wiederholt. Dieser Aufgabe wollen wir uns stellen. Ob es uns gelungen ist, müssen die Zuschauer entscheiden.

