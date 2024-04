Die Zimmerer haben als Klimaschutzhandwerk „gut zu tun“

Die Zimmerer- und Holzbau-Innung im Kreis Landsberg ist mit der momentanen Auftragslage zufrieden. Es gibt aber auch Forderungen an die Politik.

Unlängst fand in der Kletterei in Kaufering die Versammlung der Zimmerer- und Holzbau-Innung Landsberg statt. Obermeister Stefan Fichtl machte deutlich, dass die Innungsmitglieder „gut zu tun“ hätten: „Bei den Leuten ist angekommen, dass wir das Klimaschutzhandwerk sind. Im Holzbau kann CO₂ langfristig gebunden werden. Und auch mit der energetischen Modernisierung von Gebäuden realisieren wir äußerst klimaschonende Baumaßnahmen.“

Die Frühjahrsversammlung der Zimmerer- und Holzbau-Innung, die vom stellvertretenden Obermeister Vincent Pröbstl eröffnet wurde, war laut einer Pressemitteilung gut besucht. Kreishandwerksmeister Markus Wasserle berichtete über die Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft. Nach der Entlastung des Vorstandes wie auch der Geschäftsführung wurde der Haushaltsplan für 2025 genehmigt. Der Gesellenprüfungsausschuss berichtete über die abgelaufenen Prüfungen. In seinem Bericht blickte Obermeister Stefan Fichtl zunächst auf das vergangene Jahr. Außerdem berichtete der Zimmermeister von seiner Teilnahme am „Runden Tisch Wohnungswirtschaft“ bei Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Von der Politik wird gefordert, neue Anreize zu schaffen

Im Anschluss verteilte Fichtl ein Positionspapier des Deutschen Holzwirtschaftsrats (DHWR), das den Holzbau weiter voranbringen will, indem durch die Politik bestehende Hemmnisse abgebaut und neue Anreize geschaffen werden. Der Obermeister berichtete, das Papier an die Bundestagsabgeordneten Michael Kießling (CSU) und Carmen Wegge (SPD) sowie Wirtschaftsminister Aiwanger weitergegeben zu haben. „Wer Nachhaltigkeit und Klimaschutz leben und im Neubau oder Gebäudebestand umsetzen will, kommt am Zimmererhandwerk nicht vorbei“, sagte er. Der Rohstoff Holz werde in Deutschland aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Während der Hauptanteil für den Holzbau genutzt werde, könne der Rest beispielsweise zu Dämmstoffen oder Platten weiterverarbeitet und so ebenfalls von Zimmerern verwendet werden.

Der Vorstand der Zimmerer- und Holzbau-Innung wird zukünftig mit Florian Sanktjohanser um ein weiteres Mitglied erweitert. Des Weiteren wurde laut der Pressemeldung beschlossen, das vor der Corona-Pandemie jährlich stattfindende Winterseminar bereits in diesem Jahr zu reaktivieren. Dabei handelt es sich um einen Fortbildungstag der Zimmerer- und Holzbau-Innung Landsberg, zu dem auch die Zimmerer-Innungen Starnberg und Dachau/Fürstenfeldbruck eingeladen werden. Den Abschluss der Versammlung bildete ein Vortrag von Andreas Kraft vom Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererverbands, indem er über neue Regelungen der Vertrags- und Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) sowie Änderungen der Handwerksordnung zum Gerüstbau informierte. (AZ)

