Eine Bühne für junge Menschen im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg finden 2022 erstmals Jugendkulturtage statt. Welche Veranstaltungen geplant sind.

Zirkus-Workshop, Poetry-Slam, Marionettentheater, Märchenmusical und vieles mehr: Junge Menschen stehen bei den kommenden Kreiskulturtagen 2022 ganz besonders im Fokus. „Schon lange wollten wir die Kreiskulturtage für die Jugendlichen in unserem Landkreis öffnen. Immer wieder gab es die eine oder andere ’junge’ Veranstaltung im Rahmen unseres Programms. Doch diesmal bekommen die Jugendlichen ein ganz eigenes Veranstaltungskonzept: die Jugendkulturtage“, betonen Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und die Beauftragte für die Kreiskulturtage, Annunciata Foresti.

Drei Wochen lang – vom 14. Mai bis 4. Juni 2022 – finden laut einer Pressemitteilung über den ganzen Landkreis verteilt die unterschiedlichsten Events, Aufführungen, Konzerte und Mitmachaktionen statt. Höhepunkt ist sicherlich der Musikworkshop mit anschließendem Konzert des Musikerinnen-Duos Fallwander mit seinem psychedelisch anmutenden Ambient Chamber Pop am 4. Juni im Jugendzentrum Landsberg. Das facettenreiche Programm der ersten Jugendkulturtage stellten der Geschäftsführer des Kreisjugendrings, Stefan Ehle, sowie der Leiter des Jugendzentrums, Matthias Faber, in Abstimmung mit Annunciata Foresti zusammen.

Auch die Figuren des Marionettentheaters "Am Schnürl" sind bei den Jugendkulturtagen dabei. Foto: Marionettentheater "Am Schnürl" (Archivfoto)

„Junge“ Programmpunkte wird es diesmal schon zum feierlichen Auftakt am 14. Mai im Landsberger Stadttheater geben. Ein Aktionsnachmittag ist am Folgetag vom Trachtenverein und dem Spielmannszug Dießen in den Boxler-Anlagen der Marktgemeinde am Ammersee geplant. Vom 14. bis 22. Mai bietet der Verein Zirkusvirus am Schlüsselanger in Landsberg einen Zirkus-Workshop mit einer großen Abschlussvorstellung auf offener Bühne an. Zum beliebten Poetry-Slam lädt Ko Bylanzky am 21. Mai ins Landsberger Stadttheater ein. In Kaufering sind Ende Mai Marionettentheateraufführungen vom Theater am Schnürl geplant. In der Sport- und Kulturhalle in Hurlach wird das Bezirksjugendorchester gemeinsam mit dem Jugendchor der Musikschule Landsberg ein Konzert mit verschiedenen Stücken zum Thema „Sehnsucht“ veranstalten. Außerdem wird dort das Märchenmusical „Freude“ von Kurt Gäblein aufgeführt. Weiterhin sind ein Graffiti-Workshop und ein U18-Poetry-Slam mit vorangehenden Workshops geplant.

Rund 50 Veranstaltungen sind geplant

Nach den Kreiskulturtagen 2017 und 2019 steht der kreisweite Veranstaltungsreigen im Landkreis Landsberg wieder für das Jahr 2022 auf dem Programm – diesmal unter dem Motto „Sehnsucht“. Vom 14. Mai bis 4. Juni werden rund 50 Kulturveranstaltungen geboten. Auftakt wird am 14. Mai im Stadttheater Landsberg mit einem bunten künstlerischen Programm sein. Weitere Höhepunkte sind das „Seensuchtsfest“ in Schondorf sowie eine kuratierte Kunstausstellung im Kulturforum Blaues Haus in Dießen.

Mit den Kreiskulturtagen biete der Landkreis kulturellen Einrichtungen, Vereinen, freien Kulturschaffenden, Gemeinden, Schulen, Jugendorganisationen und Kulturinitiativen aus dem Landkreis ein gemeinsames Forum, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei konzentrieren sich die Veranstaltungen nicht nur auf die Stadt Landsberg, sondern werden in den gesamten Landkreis hineingetragen. (lt)

Weitere Infos online unter www.kreiskulturtage-landsberg.de. Das neue Programm wird Anfang 2022 auf die Webseite gestellt, teilt das Landratsamt mit.