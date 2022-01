Erneut Hunderte neue Corona-Infektionen im Landkreis Landsberg

Die Omikron-Welle sorgt im Landkreis Landsberg nach wie vor für hohe Infektionszahlen. Wie die Lage derzeit am Klinikum ist.

Am Dienstagmorgen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Landsberg 308 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt damit bei 1228,7 (Ansteckungen pro 100.000 Einwohner). Unverändert ist die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in der Region: Diese liegt bei 118.

Nach Angaben des Landratsamtes Landsberg befinden sich derzeit 1546 Infizierte in Quarantäne, ebenso 596 Kontaktpersonen. Derzeit werden zehn Covid-Patienten auf der Infektstation des Landsberger Klinikums behandelt. Aktuell gelten rund 10.858 Personen als genesen.

Am Montagabend hatten rund 1000 Personen gegen die Schutzmaßnahmen der Regierung protestiert, indem sie an einem unangemeldeten Spaziergang teilnahmen. Rund 200 Personen nahmen an einer Gegendemonstration auf dem Hauptplatz teil. (lt)

