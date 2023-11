Etliche Blechschäden nach Wintereinbruch in der Region Landsberg

Am Wochenende schneit es zwischen Ammersee und Lech. Schnee und Eis bringen einige Verkehrsteilnehmer in Schwierigkeiten.

Der erste Schnee dieses Winters ist da. Die Kinder freuten sich und nutzten den Samstag und Sonntag, um auf der dünnen Schneeschicht Schlitten zu fahren oder damit Schneemänner zu bauen. Den Streu- und Räumdienste bescherte der Wintereinbruch ein arbeitsreiches Wochenende. Auf den Straßen im Landkreis und in der Region ereigneten sich einige Unfälle, bei denen es allerdings in der Regel bei Blechschäden blieb, wie die Polizei berichtete.

Die Landsberger Polizei teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass so mancher Verkehrsteilnehmer aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Straße abkam. Als Beispiel dient ein Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 4 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus München die B17 Richtung Landsberg. Auf Höhe Seestall kam sein Wagen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und rutschte wieder zurück auf die Fahrbahn, wo das Auto quer auf der Gegenspur zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 1.30 Uhr, als ein Lastwagenfahrer von Igling kommend Richtung Kaufering in den Kreisverkehr an der B17 einfuhr. Dort konnte er wegen der schneebedeckten Fahrbahn den Straßenverlauf nicht mehr erkennen, kam zu weit nach rechts und rutschte mit seinem Sattelzug in den leicht abschüssigen Straßengraben. Der Lastwagen musste von einem Abschleppdienst aus dem Straßengraben gezogen werden. Es entstand geringer Sachschaden am Bankett.

Ein teilweise verschneites Schild warnt vor Straßenglätte. Auch in den kommenden Tagen soll es winterlich bleiben. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolfoto)

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Dießen sorgten Schnee und teils nicht geräumte Straßen am Samstag und Sonntag vorwiegend zur Nachtzeit für erschwerte Fahrbedingungen und glatte Straßen. Im Laufe der Nacht kamen mehrere Fahrzeuge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verursachten Sachschaden in geringer Höhe Zwei Pkws mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

Im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau ereigneten sich ebenfalls witterungsbedingte Unfälle. Am späten Samstagabend war die Polizei innerhalb kurzer Zeit bei vier Verkehrsunfällen im Einsatz, bei denen die winterlichen Straßenverhältnisse und starker Schneefall eine Rolle gespielt haben.

In Peiting verlor ein 23-Jähriger aus Burggen beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 20-jähriger Mann aus Inning auf der Staatsstraße zwischen Birkland und der Herzogsägmühle bei starkem Schnellfall nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein leicht beschädigter Wagen musste abgeschleppt werden.

Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstand bei einem Unfall in Peiting. Dort kam ein 24-jähriger Peitinger in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw und anschließend gegen einen Gartenzaun. Für die Witterung zu schnell unterwegs war ein 19-jähriger Mann aus Augsburg auf der B17 in Höhe des Grabensees. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen.