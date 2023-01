Landkreis Landsberg

vor 39 Min.

Flüchtlingswelle sorgt im Landkreis Landsberg für Probleme

Auch in Bayern kommen immer mehr Flüchtlinge an, die auf die Landkreise verteilt werden.

Plus Auch im Landkreis Landsberg kommen immer mehr Geflüchtete an. Doch es fehlt an Wohnraum für die Frauen, Männer und Kinder. Es droht der Kollaps.

Von Thomas Wunder

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, nimmt weiter zu. Das macht sich auch im Landkreis bemerkbar. Alle zwei Wochen bringt ein Bus rund 50 Flüchtlinge aus den Ankerzentren der Regierung von Oberbayern nach Landsberg. Dort werden sie dann auf Unterkünfte verteilt. Doch der Wohnraum ist knapp, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Sollten keine neuen Unterkünfte hinzukommen, droht spätestens im März der Kollaps.

