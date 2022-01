Das Handwerk trauert um Franz Lanzinger aus Prittriching

Plus Franz Lanzinger aus Prittriching stirbt im Alter von 80 Jahren. Lange Jahre ist er Kreishandwerksmeister und Bürgermeister.

Er war lange Jahre das Gesicht des Handwerks im Landkreis Landsberg und darüber hinaus viele Jahre leidenschaftlicher Kommunalpolitiker und sozial engagierter Privatmensch. Am Freitag ist Franz Lanzinger aus Prittriching im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.