Landkreis Landsberg

16:55 Uhr

Früher Frühling macht Natur und Landwirten zu schaffen

Plus Der milde Winter bedeutet, dass auch die Natur früher erwacht. Das hat Auswirkungen für Vögel, Amphibien, Insekten, Pflanzen und auch für Bauern im Landkreis.

Von Christina Böltl

Auch wenn es in den vergangenen Wochen an manchen Tagen schon recht warm war: Aus meteorologischer Sicht fing der Frühling erst am 1. März an. Bei den Meteorologen sind nämlich alle Jahreszeiten genau drei Monate lang. Doch es gibt auch eine flexiblere Art, die Jahreszeiten zu bestimmen – nämlich die phänologische. Dort richten sich die insgesamt zehn Jahreszeiten nach bestimmten Schlüsselereignissen in der Natur. So startet der Vorfrühling beispielsweise mit der Blüte von Hasel und Schneeglöckchen, der Erstfrühling mit der Blüte der Forsythie und die Apfelblüte markiert den Beginn des Vollfrühlings. Die phänologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes, die von Ehrenamtlichen ermittelt werden, zeigen einen deutlichen Trend: Der Frühling geht immer früher los. Und das wirkt sich auch im Kreis Landsberg auf Vögel, Amphibien, Insekten, Pflanzen und die Landwirtschaft aus.

Hans Heinlein aus Landsberg war fast 60 Jahre lang ein solcher ehrenamtlicher Beobachter. In dieser Zeit habe auch er gesehen, wie der Winter im Landkreis immer milder werde und früher ende, sagt er. Eine Studie der Universität Augsburg, die im Jahr 2019 das Klima im Landkreis beobachtete, kam ebenfalls zum Schluss, dass die Vegetationsperiode jedes Jahr früher beginnt. Julia Graf-Vallon vom Bund Naturschutz Landsberg beobachtet die Entwicklung auch in diesem Jahr: „Die Frühlingsblüher sind mindestens drei Wochen zu früh, auch die Knospen der Bäume sind deutlich verfrüht. Die Kornelkirschen stehen jetzt teils schon in voller Blüte, das ist viel zu früh.“ Aber nicht nur die Blüten seien jetzt schon da, auch Hummelköniginnen wären bereits unterwegs, obwohl diese normalerweise erst ab Ende März zu beobachten sein. „Ab zehn bis zwölf Grad Celsius fliegen auch die Bienen wieder aus“, erklärt der Landsberger Imker Jörg Riedle.

