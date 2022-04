Fusion: Im Kreis Landsberg gibt es bald eine Raiffeisenbank Lechrain

Plus Die Raiffeisenbanken Fuchstal-Denklingen und Nordkreis Landsberg werden fusionieren. Was sich die Institute davon versprechen.

Aus zwei mach eins: Aus der Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen und der Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg wird demnächst die Raiffeisenbank Lechrain eG. Die Vorstände der beiden Banken erläutern, warum es zu dem Zusammenschluss kommt.